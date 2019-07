Medizinische Versorgung : Hospitationsmodell bringt neuen Arzt nach Rees

REES In der Reeser Gemeinschaftspraxis Dres. med. Schlaghecken & Schleip arbeitet jetzt Faesal Eftouha. Er kam während seiner Hospitationszeit, die der Kreis Kleve finanziert hat, an den unteren Niederrhein.

(RP) Landrat Wolfgang Spreen besuchte jetzt die Gemeinschaftspraxis Dres. med. Schlaghecken & Schleip in Rees und freute sich sehr, dort auch Faesal Eftouha begrüßen zu können. Faesal Eftouha hat während seiner Hospitationszeit, die der Kreis Kleve finanziert hat, den unteren Niederrhein kennen und schätzen gelernt. Jetzt praktiziert er als Weiterbildungsassistent in der Allgemeinmedizin in der Reeser Gemeinschaftspraxis.

In der nach DIN ISO 9001 zertifizierten Gemeinschaftspraxis Dres. Schlaghecken & Schleip in Rees ist Faesal Eftouha nun für die Reeser Bevölkerung zuständig. Neben seiner Ausbildung in der Allgemeinmedizin erhält der Jungmediziner mit Vorerfahrungen aus der Chirurgie und Geriatrie dort auch Einblicke in weitere interessante Schwerpunkte der Praxis. Diese sind die spezialisierte geriatrische Diagnostik auch für Überweisungspatienten anderer Praxen sowie die Palliativmedizin, Naturheilkunde mit Eigenbluttherapie und Phytotherapie, Elektrotherapie, chinesische Medizin mit Akupunktur, Betreuung von Herzsportgruppen, reisemedizinische Gesundheitsberatung und notärztliche Einsätze auf dem Rettungswagen.