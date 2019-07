An der alten Kaserne : Neuer Aldi-Markt ab Ende November

So wie diese Filiale in Schwetzingen sehen die neuen Märkte von Aldi Süd aus. Foto: ©ALDI SÜD/ALDI SÜD Dienstleistungs- GmbH

Emmerich Neumarkt-Investor Josef Schoofs baut neben der alten Kaserne und vermietet danach an den Discounter.

Emmerich bekommt Ende November einen zweiten Aldi. Bauherr der neuen Filiale neben der früheren Moritz-von-Nassau-Kaserne ist Neumarkt-Investor Josef Schoofs. Aldi wird das Gebäude als Mieter beziehen. „Aktuell planen wir, die Filiale Ende November 2019 zu eröffnen“, teilte die Presseabteilung von Aldi mit.

Der neue Aldi-Markt an der alten Kaserne wird derzeit gebaut. Foto: Christian Hagemann

Weitere Infos der Pressestelle: „Der Neubau wird über rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und rund 110 Stellplätze verfügen. Ausgestattet wird die Filiale nach einem weiterentwickelten Einrichtungskonzept, das die gewandelten Wünsche unserer Kunden aufgreift.“

Info Der neue Markt bekommt ein paar Extras In den modernen Aldi-Filialen herrschen helle Holzelemente, klare Grautöne und LED-Beleuchtungen. Teil der neuen Ausstattung ist das erweiterte Brot- und Backwaren-Angebot. Das Sortiment umfasst über 30 Artikel, die von den Mitarbeitern in der Filiale gebacken werden. Als weiteren Service bietet die neue Filiale in Emmerich ein Kunden-WC, eine Sitzgelegenheit hinter dem Kassenbereich sowie digitale Screens mit Informationen über aktuelle und kommende Angebote.

Der Neue Aldi-Markt liegt in perfekter Lage an der Bundesstraße B 220. Von den Niederlanden aus ist er bequem zu erreichen. Ebenso von der Innenstadt aus, wo es bekanntlich bereits einen Aldi an der Bahnhofstraße gibt.

Die Einkaufsmöglichkeiten werden sich in Emmerich durch das neue Angebot erweitern. Und in Zukunft wird es noch mehr sein.

Schoofs plant am Neumarkt einen Edeka-Markt. Von der geplanten Gesamtverkaufsfläche in Emmerichs Mitte von 2900 Quadratmetern bekommt der Lebensmittelmarkt inklusive Bäcker 1380 Quadratmeter. Weiterhin plant Schoofs das Kleinkaufhaus „Action“ sowie einen Drogeriemarkt oder ein Zoofachgeschäft.

Parallel zum Neumarkt hat Schoofs immer schon den Neubau des Aldi-Marktes an der Kaserne vorangetrieben. Der Boden für den Unterbau stammt sogar vom Neumarkt. Die Voraussetzungen für den Markt sind gegeben, weil auf dem alten Kasernengelände das Gesundheitszentrum entsteht. Das Zentrum mit der dazugehörigen weiteren Konsumentennachfrage ist die Voraussetzung für einen weiteren Lebensmittler in der Stadt.

Und mehr als das. Wenn das Areal der alten Kaserne mit Gesundheitszentrum und neuem Wohngebiet fertig ist, kann noch ein weiterer und größerer Edeka-Markt auf das Areal.

Geplant ist ein kleines Center, wie es beispielsweise rund um den Edeka in Kleve entstanden ist. Dass auch dort ein Edeka entsteht, ist Teil eines Paketes, das Schoofs mit der Stadt Emmerich aushandelte. Edeka kommt mit einer kleineren Variante an den Neumarkt. Die deutlich attraktivere Lage an der Kaserne bekommt einen großen Markt.

Betreiber des Marktes wird der selbstständige Kaufmann Denis Brüggemeier. Der Spross einer echten Kaufmannsfamilie führt erfolgreich mehrere Lebensmittelmärkte am Niederrhein, unter anderem auch Edeka in Kleve. Brüggemeier: „Ich freue mich auf Emmerich! Wir werden unser Bestes geben und möchten ein Teil des städtischen Lebens werden – nicht nur als Betreiber, sondern auch als guter Nachbar.“

Die Fertigstellung des neuen Aldi-Marktes fällt in Emmerich in eine Zeit, in der die Bürger noch immer darauf warten, dass „Kaufland“ einen neuen Markt bauen kann. Dafür hatte sich der Discounter schon vor Jahren das Areal am alten Steintor-Gelände angeschaut. Doch bisher hat das Rathaus signalisiert, dass es dort keinen neuen Markt geben wird. Stattdessen hat die Verwaltung angeboten, dass am bisherigen Standort erweitert werden kann.

Noch in Erinnerung ist ebenfalls der Streit um eine Erweiterung und Modernisierung vom Lidl-Markt. Einen modernen Lidl gibt es in Emmerich allerdings nicht, weil die Verwaltung dafür die rechtlichen Voraussetzungen nicht sah.