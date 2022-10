Wohnen für wenig Geld in Emmerich : Neue Wohnungen in der alten Polizeiwache am Geistmarkt

Neue Wohnungen in der alten Polizeiwache am Geistmarkt

Die alte Polizeiwache am Geistmarkt wird umgebaut. In einem Jahr sollen dort die neuen Wohnungen fertig sein. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Irgendwann wollte eine Zeitarbeitsfirma das Gebäude kaufen und dort Leiharbeiter unterbringen. Doch Emmerich reagierte. Mit dem Geld aus dem sogenannten Sondervermögen, das die Stadt bei der Erschließungsgesellschaft Emmerich (EGE) parkt, kaufte sie die alte Polizeiwache am Geistmarkt.

So auch jetzt in Emmerich. Geschäftsführerin Bettina Keysers erklärte, dass der Bau am 24. Oktober beginnt. Entstehen sollen 12 öffentlich geförderte Wohnungen. Sie werden eine Größe zwischen 47 bis 102 Quadratmetern haben. Der Hauptzugang wird über den Geistmarkt sein, wobei es auch an der Lilienstraße einen kleinen Eingangsbereich geben soll.