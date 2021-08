Emmerich : Dringlich - Unterschriften für die neue Klimamanagerin

Emmerich Die Leitung für die neue Umwelt-Stabsstelle im Rathaus ist gefunden. Bürgermeister Hinze handelte rasch, nachdem ein Kandidat vor wenigen Monaten abgesagt hatte.

Am Ende war sich die Findungskommission der Stadtverwaltung einig. Hanna Kirchner soll die neue Klimamananagerin in Emmerich werden. Offiziell nennt sich ihre neue Arbeitsstelle „Leiterin der Stabsstelle 16 Umwelt und Klima“.

Kirchner hat an der Technischen Hochschule in Aachen ein Bachelorstudium des Entsorgungsingenieurwesens absolviert und im Anschluss ein Masterstudium in Sachen Umweltingenieurwissenschaften. Sie verfügt über mehrjährige berufliche Erfahrungen.

In der politischen Sommerpause tritt dieser allerdings nicht zusammen. Eine Sondersitzung wollte niemand einberufen. Warten bis zum 7. September, an dem die nächste Sitzung des Ausschusses wieder stattfinden soll, wollte in der Verwaltungsspitze allerdings auch niemand. So kam es zur Dringlichkeitsentscheidung ohne Sitzung, aber mit allen notwendigen Unterschriften aus der Politik.