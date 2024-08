EMMERICH Neue Strandkörbe für die Promenade

Der Emmericher Stadtbild-Verein versteht sich als Verschönerungsverein der Innenstadt und ist somit hier tätig geworden. Viele Projekte konnten in den letzten Jahren rund um den Vorsitzenden Johannes Diks realisiert werden: Edelstahlblumenkübel in den Einkaufsstraßen, Hängepflanzen in der Kaßstraße, Begrünung Vorplatz des Willibrord-Gymnasiums, Beleuchtung diverser Gebäude wie zum Beispiel die Martinikirche, Societät, Unterstrahlung des Krantores, oder die Winterbeleuchtung der Innenstadt.