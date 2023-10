Rheinfest 2023 Eine „Reeser Institution“ wird neue Rheinkönigin

Mit großer Spannung wird die Präsentation der neuen Rheinkönigin erwartet. Seit 2018 wird dieses repräsentative Ehrenamt, das 2001 eingeführt wurde, nicht mehr durch eine Wahl vergeben. Vielmehr wird der Titel einer Person verliehen, die sich um das gesellschaftliche Leben in Rees verdient macht. 2018 war das die Kolpinghaus-Wirtin Heike Semelka, 2019 folgte mit Tambourmajor Michael Roos erstmals ein Rheinkönig. Weil in der Corona-Zeit die Stadtfeste, Rheinfeste und Tourismusmessen ausfielen, blieb Michael Roos gleich vier Jahre im Amt. Im August und September erhielt die RWG nun mehrere Vorschläge für die Nachfolge. Sogar ein mögliches Königspaar wurde nominiert, doch am Ende fiel die Wahl auf eine Frau, deren Name erst bei der Eröffnung des Rheinfests bekanntgegeben wird.

Nur soviel war der RWG-Vorsitzenden Renate Bartmann zu entlocken: „Die nächste Rheinkönigin war schon – symbolisch gesehen – bei vielen Reesern und auch vielen Auswärtigen am Frühstücks-, Kaffee- oder Abendbrottisch zugegen... Sie ist ausgesprochen hilfsbereit und hat immer ein offenes Ohr für die vielen Geschichten, die ihr in ihrem langjährigen Berufsleben zugetragen wurden. Sie ist eine Institution sowohl in dem Betrieb, in dem sie beschäftigt ist, als auch für die einkaufende Reeser Bevölkerung.“ Jetzt darf gemutmaßt werden…