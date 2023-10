REES Schöner und sicherer spielen am Rhein

Seit dem Sommer 2022 können die jungen Besucher des Rheinspielplatzes auf der neu geschaffenen Arche spielen, klettern und rutschen. Sie ähnelt zwar eher einem Piratenschiff als Noahs dickbäuchigem Boot aus dem alten Testament, doch das Spielgerät aus wasserbeständigem Recycling-Material sowie die drumherum drapierten Tierpaare erfreuen sich größter Beliebtheit bei Kindern und Familien. Die CDU-Fraktion hatte in einem Antrag vom 1. Juni Verbesserungen angeregt, durch die der Aufenthalt an der Arche noch schöner und sicherer werden könnte, darunter ein Sonnensegel als Schattenspender, eine öffentliche Toilette oder einen Toilettenwagen in der Hauptsaison sowie ein Schutz der Kinder vor allzu schnell den Deich herunterrasenden Radfahrern.