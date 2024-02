Wegen Änderungen Erneute Offenlage der Planung für Betuwe in Haldern

Der Ausbau der Betuwe-Linie in Haldern schreitet voran und macht weitere Planänderungen erforderlich. Im Wesentlichen geht es dabei um die Errichtung einer Schallschutzwand sowie die Gleisarbeiten im Bereich des Antonieweges. Darüber hinaus gibt es aber auch Änderungen, Ergänzungen und Anpassungen an Bahnsteigen, Zuwegungen, Rampen, Entwässerungsanlagen, am Notfall- und Streckensicherheitskonzept sowie im Bereich von Leitungskreuzungen, Baustraßen und des festgelegten landschaftspflegerischen Begleitplans.