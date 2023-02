Parken in Emmerich Geänderte Parkregelungen in der Innenstadt

Emmerich · An mehreren Standorten in der Innenstadt ändert sich die Parksituation. So ist am Geistmarkt und Rathaus ab dem 1. März wieder ein Parkschein erforderlich.

28.02.2023, 11:23 Uhr

Mitarbeiter der Kommunalbetriebe Emmerich haben die Beschilderung am Geistmarkt vor einigen Wochen geändert. Jetzt braucht man aber wieder einen Parkschein. Foto: Stadt Emmerich

Gleich an mehreren Stellen ändert sich in den kommenden Tagen die Parksituation in der Innenstadt. Neumarkt Am Neumarkt wird in dieser Woche durch die Kommunalbetriebe Emmerich die Parkbeschilderung angebracht. In Rücksprache mit den Eigentümern und Geschäftsbetreibern wurde vereinbart, dass künftig auf den über 160 Parkplätzen vor den Ladenlokalen und in der zum Objekt gehörenden Tiefgarage für eine begrenzte Zeit kostenfreies Parken möglich gemacht wird. Oberirdisch gilt künftig von montags bis samstags von 6 bis 21 Uhr eine Parkdauer von einer Stunde mit Parkscheibe auf dem Neumarkt. Für die öffentlich verfügbaren Stellplätze in der Tiefgarage wurde mit dem Eigentümer des Objektes eine kostenfreie Parkdauer von drei Stunden vereinbart. Paaltjessteege In Nachbarschaft zum Neumarkt stehen auf dem Parkplatz Paaltjessteege wieder nahezu alle öffentlichen Stellplätze zur Verfügung. Für die Nutzung muss, wie bisher, ein Parkschein gezogen werden. Die Fläche war in den vergangenen Monaten wegen der Arbeiten am Schulhof der Gesamtschule als Ausweich-Schulhof genutzt worden. Viele Stellplätze standen deshalb nicht zur Verfügung. Geistmarkt/Rathausvorplatz Mit der Fertigstellung der Parkplätze am Neumarkt und der Wiederfreigabe der Flächen an der Paaltjessteege läuft die vorübergehende Parkscheibenregelung für den Geistmarkt und den Rathausvorplatz aus. Diese hatte der Stadtrat im Dezember beschlossen, um zusätzliche kostenfreie Stellplätze als Ersatz für die nicht zur Verfügung stehenden Plätze im Bereich Neumarkt zu schaffen. Dieser Grund ist seit vergangener Woche hinfällig. Somit ist ab Mittwoch, 1. März, auf dem Geistmarkt und vor dem Rathaus wieder ein Parkschein erforderlich.

(RP)