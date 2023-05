Angebot vom Bürgerbusverein in Emmerich Endlich neue Linie zum Gesundheitszentrum

Gute Nachricht für alle, die auf den Bus als Verkehrsmittel angewiesen sind. Ab Montag, 8. Mai, verbindet der Emmericher Bürgerbus den Busbahnhof mit dem neuen Gesundheitszentrum in der alten Kaserne. Neun Mal am Tag fährt der Bürgerbus in Richtung Gesundheitszentrum (und zurück). Vier Mal davon als direkte Linie. Der Bus braucht dann für eine Fahrt nur zehn Minuten. Bei den übrigen Fahrten, bei denen die Fahrer auch weitere Haltestellen anfahren, braucht der Bus im Schnitt eine halbe Stunde.