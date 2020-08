Kostenpflichtiger Inhalt: Tabakbörse am Delltor : Halbes Jahrhundert Reeser Handelsgeschichte

Angelika und Jürgen Zießow arbeiten am Samstag, 29. August, letztmals in ihrer Tabakbörse mit Lotto-Annahmestelle. Ab dem 1. September führt Ingo Marks das Geschäft weiter. Der Klever war einer von drei Bewerbern, aus denen Jürgen Zießow seinen Nachfolger auswählen konnte Foto: Michael Scholten

Rees Jürgen Zießow geht in den Ruhestand. 1970 arbeitete er für das erste SB-Warenhaus in Rees. Seine Tabakbörse in der Innenstadt bleibt unter neuer Leitung bestehen.