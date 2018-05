Emmerich : Neue Kurse im Borgenschießen

Emmerich Elten (RP) Aufgrund der großen Nachfrage am Kurs "Intuitives Bogenschießen" des Kneippvereins Elten in den vergangenen Wochen wurden von Kneipp-Gesundheitspädagogin Jutta Schlütter-Bossmann gleich mehrere neue Kurse angesetzt. Aufbaukurse finden am 9. und 23. Juni von 10 bis 12 Uhr und am 16. Juni von 14 bis 16 Uhr statt, ein Schnupper- und Einsteigerkurs am 16. Juni von 9 bis 12 Uhr. Doch was ist Intuitives Bogenschießen genau? Das Intuitive Bogenschießen vermittelt eine lebendige und eindrucksvolle Erfahrung, wie sich Kraft, Zielorientierung und Ruhe verbinden können.

Es hat einen sportlichen Aspekt, baut Fähigkeiten auf, die die Bestätigung im Treffen des Ziels finden und mit diesem konkret erlebten Erfolg Freude vermitteln. Terminanfragen und Informationen unter 0031-316/248809 oder info@kneippverein-elten.de.

