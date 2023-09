Der Wochenmarkt in Emmerich Neuer Standort, neuer Händler - Aber Sorgen bleiben

Am 24. November 2018 waren die Händler vom Neumarkt an den Geistmarkt umgezogen. Grund dafür waren die umfangreichen Abriss- und Neubaumaßnahmen des Geschäftshauses am Neumarkt, aber auch die anschließende Neugestaltung der Veranstaltungsfläche. Letztere ist nun weitgehend abgeschlossen und hat circa 3,5 Millionen Euro gekostet. Aktuell fehlen noch die im Boden versenkbaren Stromsäulen. Jens Bartel, Fachbereichsleiter der Stadtentwicklung, nennt Lieferengpässe als Ursache für die voraussichtlich zweimonatige Verzögerung, bis die zentrale Stromversorgung in Betrieb gehen kann. Bis dahin soll ein provisorischer Baustromverteiler sicherstellen, dass die Marktstände mit Energie versorgt werden.