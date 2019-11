Ein Dorf ärgert sich : Caritas sucht neue Ideen für Gärtnerei in Mehr

Mehr Aus dem Verkauf wurde nichts. Jetzt sucht die Caritas weiter, auch nach anderen Nutzungsmöglichkeiten, denkbar sei auch Wohnbebauung.

Die Entwicklung rund um die frühere Gärtnerei Wendler hatte aufhorchen lassen. Die Caritas hatte berichtet, dass sie einen ernsthaften Kaufinteressenten mit großen Pläne habe. Er wollte das Gelände in Mehr an der Straße „Op de Geest“ übernehmen und dort auch noch Solaranlagen bauen.

Doch in den vergangenen Wochen sind die Verkaufsverhandlungen nicht voran gekommen, wie Michael Kreuzfelder, Vorstandssprecher und Direktor des Caritasverbandes Oberhausen, berichtet. „Wir sind mit dem Interessenten nicht zu einem Kaufabschluss gekommen. Daher haben wir ihm mitgeteilt, dass wir mit dem Areal wieder an den Markt gehen werden und andere Käufer suchen.“ Gleichwohl würden dem Interessenten aber weiterhin alle Türen offen stehen, wenn er denn doch den Zuschlag für das Gelände haben möchte.

Interesse an der Gärtnerei in Mehr

Seitdem ruht der Betrieb auf dem rund 66.000 Quadratmeter großen Areal. Anwohner und frühere Mitarbeiter der Gärtnerei sind von der Situation nicht begeistert. Die leere Gärtnerei mit dicht wucherndem Unkraut ist schlicht ein trauriger Anblick direkt am Dorfrand. „Wir bemühen uns, die Anlage so gut wie möglich in Ordnung zu halten. Doch das Unkraut auf einer so großen Fläche immer wieder zu beseitigen, ist schlichtweg mit unserem Personal nicht möglich“, sagt Michael Kreuzfelder.