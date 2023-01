Freiwillige Feuerwehr Benjamin Boerboom ist neuer Löschzugführer in Bienen

Da in den vergangen beiden Jahren keine Jahreshauptversammlung stattfinden konnte, wurde der Jahresbericht der Löschzugführung um die vergangenen Jahre ergänzt. So konnten in der vergangenen Zeit viele Dienste und Lehrgänge nicht stattfinden oder musten verschoben werden. Erst in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres konnten wieder verstärkt Termine wahrgenommen werden. Ein Höepunkt war hier der Empfang des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF10) im September. Zur Ausbildung an dem nenen Fahrzeug wurden noch zahlreiche Stunden vorgenommen, so dass das Fahrzeug möglichst schnell in den aktiven Dienst übernommen werden konnte. Inzwischen wurden schon die ersten Einsätze mit dem neuen Fahrzeug gefahren.