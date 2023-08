Politik Unabhängiges Forum Rees kegelt die FDP aus dem Rat

In Rees gibt es jetzt eine weitere politische Kraft, die durch ihre Neugründung die FDP aus dem Rat und dem Großteil der politischen Ausschüsse gekegelt hat: Wie am Rande der Haupt- und Finanzausschusssitzung am Dienstag bekannt wurde, haben die Mitglieder der Liberalen, die aus der Partei ausgetreten sind, das „Unabhängige Forum Rees“ (UFR) gegründet. Da Thomas Winkler und Christian Schulze-Böing ihre bei den letzten Kommunalwahlen über die Liste der FDP errungenen Mandate nicht zurückgaben, sitzen sie jetzt, neben einigen sachkundigen Bürgern, die ebenfalls aus der FDP austraten, für die Fraktion des UFR in Rat und Ausschüssen.