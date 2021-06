Emmerich : Der Hafen - Warum der Erfolg zum Problem wurde

Info

Besitz und Betrieb Die Port Emmerich Infrastruktur- und Immobilien GmbH (PE) ist als Besitzgesellschaft Eigentümerin des Industriehafens in Emmerich. Sie investiert in Abstimmung mit der Betriebsgesellschaft Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH in die Anlagen und die Infrastruktur des Hafens. Die Port GmbH ist zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Emmerich.

Zweiter Hafen Seit 2016 wird vom Standort Emmerich auch das Containerterminal in Voerde-Emmelsum betrieben. Ein Ende des Frachtzuwachses ist nicht in Sicht. Die Port Emmerich Infrastruktur- und Immobilien GmbH plant deshalb die Erhöhung der Umschlagskapazität, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Marketing Gemeinsam mit der DeltaPort GmbH & Co. KG, Betreiberin der Häfen in Wesel und Voerde, und der NIAG AG, Betreiberin des Hafens Rheinberg-Orsoy, hat die Port Emmerich Infrastruktur- und Immobilien GmbH seit dem 01.01.2018 eine Marketinggesellschaft gegründet. Ziel der neuen Gesellschaft ist es, die Binnenhäfen am Niederrhein zu stärken.