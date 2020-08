Kostenpflichtiger Inhalt: Reeser Rheinpromenade : Einstand nach Maß für neue Cafébar

Ihre Cafébar an der Rheinpromenade stößt auf positive Resonanz: Carmen Haves und Gregor Kamps. Foto: Michael Scholten

Rees Das neue Angebot an der Promenade kommt bereits bestens an. Viele Reeser hießen die gastronomischen Quereinsteiger Gregor Kamps und Carmen Haves an ihrem ersten Öffnungstag willkommen.