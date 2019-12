ÖPNV : Über Empel: Neue Buslinie startet zum ersten Schultag

Bei Empel hat die Linie 61 Anschluss an den RE19. Foto: Andreas Endermann

Rees/Emmerich DB Regio Bus erhielt den Zuschlag, das neue Angebot gibt es auf Mini-Fahrplänen und im Internet.

Die Betriebsaufnahme erfolgt zum ersten Schultag nach den Weihnachtsferien am 7. Januar mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Der Kreis Borken übernimmt die Finanzierung der angebotenen Leistungen auf seinem Kreisgebiet. In entsprechender Weise engagiert sich der Kreis Kleve für die Fahrten auf Reeser Gebiet.

Das Fahrplanangebot und die Standards für die Bedienungsqualität seien in enger Abstimmung mit dem Nachbarkreis festgelegt worden, betont Schwenzow. Änderungen ergeben sich nicht. Am Bahnhof Rees-Empel hat die Linie 61 Anschluss an die Regionalexpress-Zuglinie RE 19 nach Wesel, Düsseldorf und Arnheim.