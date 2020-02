Haldern Open Air : Die nächsten Bands fürs Festival

HALDERN Wer einmal beim Festival war, kehrt gerne zurück. Das zeigt sich auch bei den neuen Bestätigungen. Mit dabei sind unter anderem De Staat und Stefan Florian, der den Schlager mit ins Lindendorf bringt.

So richtig weiß man gar nicht, was Claus van Bebber da eigentlich genau vor sich aufgebaut hat. Der Künstler und Klangzauberer aus Appeldorn ist im neuen Video zum Haldern-Pop-Festival mit einer ganzen Reihe abenteuerlichster Schallplattenspieler zu sehen. Denen entlockt er die typischen Klänge seiner „Schallplattenkonzerte“ und erzeugt mit den elektronischen Klängen das Soundgewand für die nächsten Bestätigungen im Video, das viele Kühe, Milch und Regen zeigt.

Viele Fans werden sich freuen, dass De Staat wieder ins Lindendorf kommen. Die Band aus dem Nachbarland legte beim Festival bereits einen Auftritt hin, der in Erinnerung blieb. So viel Energie, Spielfreude und Kontakt zum Publikum würde man sich bei ganz vielen Bands wünschen.

Im August Das Festival findet in diesem Jahr vom 6. bis zum 8. August statt.

CDU in Hüthum benennt ihre Kandidaten

Lokalpolitik : CDU in Hüthum benennt ihre Kandidaten

Ärger am Briefkasten

Ärger am Briefkasten : China-Pakete fluten Familie Kroh

Gosens will „mit dem Herzen wählen“

Fußball : Gosens will „mit dem Herzen wählen“

Auch Fortuna Ehrenfeld kommt an den Niederrhein zurück. Die Band um Martin Bechler kennt die Region bestens. Hier hat er bereits das Kunststück fertiggebracht, beim Rock im Park der Lebenshilfe ganz ohne Band aufzutreten, weil die Mitmusiker kurzfristig ausgefallen waren. Auch solo sorgte er für ein ganz besonderes Konzerterlebnis. Und man darf gespannt sein, was er den Fans im August präsentiert.

Zu den neuen Band gehören auch Slow Reader Club, Shortparis, Deerhof, Jordan Mackampa, Das Paradies, Hatis Noit, Rival Consoles, The Lytics, Marius Bear und Mooncrieff. Wer sich da für das Festival reinhören will, hat also eine Menge Arbeit vor sich. Zumal bereits eine ganze Reihe von Bands im ersten Video bekanntgegeben wurden.