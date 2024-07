Emmericher Rheinmuseum Eine Zeitreise entlang des Rheins

Was macht die Bilder Bleulers so interessant, dass sie für eine Museumsausstellung taugen? Ein Grund ist sicher die ungewöhnlich aufwendige Technik. Bei den Bildern handelt es sich um Radierungen, die nachträglich koloriert wurden. Sie wirken dadurch nicht wie Drucke, sondern fast schon eher wie Aquarelle nach der Art alter Meister. „Bei dieser Art des Kolorierens muss man sehr behutsam sein, um die Vorlagen nicht zu verwischen“, weiß Herbert Kleipaß, der vor allem vom Detailreichtum der Abbildungen angetan ist. Und das ist auch ein zweiter Grund für die Ausstellung. Denn die Bilder sind nicht nur bloße Landschaftsdarstellungen, sondern geben auch interessante Einblicke in das Leben am Fluss vor gut 200 Jahren.