Ausstellungseröffnung : Indisches Flair in der Galerie

Ausschnitt eines Bildes von Onil Hossain. Foto: Mosimo

Rees Onil Hossain zeigt ab Samstag seine Werke in der Reeser Galerie Mosimo an der Emmericher Straße.

Zu ihrer ersten Einzelausstellung lädt die Reeser Galerie Mosimo für Samstag, 27. April, ab 18 Uhr ein. Der Bremer Künstler Onil Hossain stellt seine Werke in der Galerie aus.

Das Thema der Ausstellung lautet „Kamaful“ – eine Wortkombination aus den Kamasutra-Begriffen für Verlangen und Früchte.

Onil Hossain ist in den Bereichen der Kunst und Kultur im In- und Ausland seit vielen Jahren sehr vielfältig tätig. Nach einem Kunststudium in Paris arbeitet er nun als freischaffender Künstler, als Initiator von kulturübergreifenden Projekten, als Galerist und als Kunstlehrer in Bremen.

In dieser Ausstellung wird eine Zusammenfassung von seinen Kamasutra Werken (auf Sanskrit bedeutet „Kama“ Verlangen) und Früchtebildern (auf Bengalisch bedeutet „Fol“ Früchte) präsentiert. Für neugierige Blicke sorgen seine atemberaubenden Werke, welche er in nahezu fotorealistischer Darstellung in Acryl auf Leinwand geschaffen hat, heißt es in einer Ankündigung von Mosimo.

Onil Hossain arbeitet bei verschiedenen TV-Sendern und Zeitungen als Künstler und Raumgestalter. Zudem ist er Leiter und Kunstlehrer im Kunstzentrum Farbenmeer und Leiter der Galerie Onil in Bremen. So stellte er unter anderem in Indien, Europa und Asien seine Arbeiten in verschiedenen Ausstellungen vor.

Die Ausstellung ist vom 27. April bis zum 31. Mai in der Galerie Mosimo, Emmericher Straße 4 in Rees, zu sehen. Passend zum Ausstellungsthema wird es zur Eröffnung am Samstag, 27. April, ab 18 Uhr einen indischen Abend in der Galerie geben. Mit passender Musik und entsprechenden indischen Spezialitäten ist für Essen und Trinken ebenfalls gesorgt, so die Veranstalter.

(mavi)