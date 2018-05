Emmerich: Neue Appartements für Emmerich

Emmerich Emmerich wird immer beliebter. Bei Gästen, die dort ein Ferienappartment buchen und bei denen, die die Häuser bauen und sanieren. Gestern kamen vier neue Wohnungen dazu - bewertet mit vier Sternen.

Seit Jahren boomt der Markt für Ferienwohnungen in Emmerich am Rhein. "Nicht alle Gäste suchen Entspannung in einem Hotelurlaub, so mancher bevorzugt eine Ferienwohnung", sagte Touristikchefin Manon Loock-Braun. In Emmerich gibt es rund 50 Ferienwohnungen. "Alle in hoher Qualität", so Loock-Braun. Bisher waren sechs von ihnen mit vier Sternen zertifiziert, nun kommen vier neue Vier-Sterne-Appartements - alle in einem Haus untergebracht - dazu. Die Eigentümer Ap Willemsen und Hans Derksen stellten gestern ihr Ferienhaus "Intermezzo" am Borgheeserweg 26 vor.