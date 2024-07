An der L7 in Rees Ampelanlage an der L7 in Rees wird erneuert

Die Ampel an der viel befahrenen Kreuzung der L7 in Rees an Weseler Landstraße / Emmericher Landstraße und Empeler Straße wird seit Montag dieser Woche elektrotechnisch erneuert. Die Altanlage hat – mit dem Baujahr 2001 – nun das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Derzeit wird der Verkehr mit einer provisorischen Ampelanlage über die Kreuzung geführt.