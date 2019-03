Emmericher Krankenhaus rüstet weiter auf: Ärzte wechseln von Kleve nach Emmerich

Emmerich Dr. Thomas Bertrams wird Chef der Unfallchirurgie im Spital. Christian Philipps kommt als Oberarzt.

„Wir decken das gesamte Spektrum der unfallchirurgischen Versorgung ab“, betont der Departmentleiter. Dazu zählt die Kindertraumatologie ebenso wie die Versorgung verletzter älterer Menschen im Alterstraumatologischen Zentrum (ATZ). Dort werden Patienten von Unfallchirurgen und Altersmedizinern gemeinsam behandelt. Auch eine handchirurgische Sprechstunde zählt zum „Leistungskatalog“ der Abteilung. Dr. Bertrams tritt in Emmerich mit dem festen Ziel an, im St. Willibrord-Spital ein zertifiziertes Traumazentrum für Schwerverletzte zu etablieren. „Die Rahmenbedingungen dafür sind gut, so dass das in einem überschaubaren Zeitrahmen zu schaffen sein dürfte“, ist er überzeugt.