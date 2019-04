Am Fuhlensteg : Neuapostolische Kirche in Rees wird abgerissen

Rees 15 barrierefreien Wohnungen sollen am Fuhlensteg entstehen. Der Makler Simon Vos plant das Projekt.

Simon Vos hat sich allerdings in die wunderschönen bleiverglasten Kirchenfenster verliebt. Sie will er ausbauen und „retten“. Wenn man sie wieder verbauen will, dann können sie nur innen hinter eine Dreifachverglasung gesetzt werden. Machbar ist es auf jeden Fall.

Die Lage am Fuhlensteg ist attraktiv. „Hier ist eine 34er Lückenbebauung möglich, so dass wir uns an der Nachbarbebauung, das neue Frühförderzentrum, orientieren“, erklärt Bauträger und Makler Simon Vos. Er möchte zweigeschossig mit Staffelgeschoss und umlaufender Terrasse bauen. Oben könnten drei Penthauswohnungen entstehen, bei denen der Aufzug gleich bis in die Wohnung fährt. Insgesamt 15 Wohnungen sind vorgesehen. Geplant sind zwei Eingänge, einmal vom Fuhlensteg und einmal von der Elsa-Brandström-Straße aus. Hier sollen auch die Parkplätze entstehen. „Bisher habe ich alles nur skizziert. Ich kann mir aber für den Hausflur breite Lichtbänder vorstellen, in denen dann die bunten Fenster eingesetzt werden.“