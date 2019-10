Stadt Rees : Neue Öffnungszeiten für zwei Ämter

REES Ab Dienstag, 15. Oktober, gelten im Bau- und Ordnungsamt in Rees neue Öffnungszeiten für den Besucherverkehr.

So stehen ab dem 15. Oktober sowohl die Mitarbeiter aus den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Planung und Bauberatung als auch die Ansprechpartner der Ordnungsverwaltung ohne vorherige Terminvereinbarung von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung. Am Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag können die Bereiche ohne vorherigen Termin von 14 bis 16 Uhr aufgesucht werden. Montagnachmittag und Mittwochnachmittag können die Mitarbeiter dagegen nur aufgesucht werden, wenn vorher ein Termin ausgemacht wurde.