Geht es jetzt den Vereinen ans Geld? : Nervenkrieg um die Millionen der Stadt

Emmerich Politischer Poker seit Dienstag: Betroffen sind auch die Zuschüsse für alle Vereine in Emmerich.

Wenn es hart auf hart kommt, dann bekommen die Emmericher Karnevalisten bald keinen Cent von der Stadt. Oder die Sportler. Oder irgendein anderer Verein in Emmerich und den Ortsteilen.

Warum? Weil sich die Politik seit Dienstagabend einen Nervenkrieg um den städtischen Etat für das Jahr 2020 liefert. Und der geht so:

In der Sitzung ging es nach mehreren Wochen, in denen die Parteien den 70-Millionen-Haushalt der Stadt Emmerich durchgekaut hatten, darum, final abzustimmen: Wer ist dafür, wer ist dagegen?

In den vergangenen Jahren war es immer so, dass die kleineren Parteien sich enthielten oder die Finanzplanungen ablehnten. Opposition eben. Mit guten Gründen selbstverständlich.

Bis 2019 war das auch noch so, obwohl mittlerweile Peter Hinze von der SPD Bürgermeister ist.

Und nun das: Im wichtigsten Ausschuss des Rates, der die Ratssitzung vorbereitet und das Ergebnis von Abstimmungen in diesem wichtigsten Organ der Stadt quasi vorwegnimmt, enthalten sich alle Parteien - und zur Überraschung aller auch die SPD.

Nur die CDU stimmt dafür, obwohl der Haushalt ja auch mit dem Bürgermeister verknüpft wird. In diesem Fall der Mann von der SPD.

Manni Mölder, der für die SPD die Enthaltung formulierte, wollte am Mittwoch nicht ausschließen, dass die SPD am 3. März in der entscheidenden Sitzung vielleicht dich mit Ja stimmt. Die anderen Parteien werden vermutlich ablehnen.