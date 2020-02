Für Einleger ab 100.000 Euro : Negativzinsen bei der Volksbank

Emmerich/Rees/Isselburg Das Filialnetz bleibt erhalten, auch wenn sich das Kundenverhalten ändert. Der Bereich Bauen sorgt weiterhin für Wachstum bei der Genossenschaftsbank. Und es wird Negativzinsen auf hohe Einlagen geben.

Die Volksbank Emmerich-Rees wird Minuszinsen in ihrem Geschäftsbereich einführen. Das erklärte am Dienstag der Vorstand bei der Vorstellung der Bilanz für das Jahr 2019. Dies gilt allerdings für Einlagen ab 100.000 Euro. Der Zins wird bei 0,35 Prozent liegen.

Betroffene müssen sich allerdings nicht wirklich sorgen. Die etwa 1000 Einleger, die es betrifft, werden von der Bank im Vorfeld angerufen und beraten. Die Einlagen können gestreut und in risikolose Anlagen gegeben werden, so dass der Zins nicht anfällt.

Neu In Elten bietet die Volksbank unterhalb der Mühle an der Beeker Straße bald 20 neue Grundstücke an

„Wohnen am See“ in Rees neigt sich dem Ende entgegen. Alle Grundstücke sind verkauft worden.

Projekte Die Volksbank hat noch 80 Grundstücke frei in Linders Feld in Anholt. 60 sind bereits verkauft und mit 80 Einheiten bebaut worden.

„Wird werden noch lange dieses Zinsniveau haben“, waren sich am Dienstag die Vorstände Holger Zitter und Ralf van Bruck sicher. Und der Niedrigzins sorgt umgekehrt für Darlehensnehmer, die immer weniger zahlen müssen. Es gibt sogar auch hier einen Negativzins. Wer bestimmte Kredite der staatlichen KfW-Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau) in Anspruch nimmt, bekommt von dieser einen Tilgungszuschuss in Höhe von 15 Prozent. „Wer 120.000 Euro aufnimmt, zahlt nur 102.000 Euro zurück“, so van Bruck.