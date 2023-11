Einbruch in Rees scheiterte Die kommen nicht mehr wieder - Nebel vertreibt Einbrecher

Wird über die Einbruchmeldeanlage ein Alarm ausgelöst, werden gleichzeitig die Nebelsysteme aktiviert. Dies hat zur Folge, dass die gesicherten Räume innerhalb von Sekunden in einen dichten, undurchsichtigen Nebel gehüllt werden. Die Sicht und Orientierung wird so stark eingeschränkt, dass dem Einbrecher ein weiteres Vorgehen so gut wie unmöglich gemacht wird. In Rees hat das sehr gut funktioniert. Was bleibt ist allerdings das Loch. Dieser Schaden muss repariert werden.