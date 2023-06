Schreck in Emmerich Plötzlich Nebel in der Volksbank-Filiale

Emmerich · Da will man nur etwas Geld abheben - und steht plötzlich im Nebel. Die Feuerwehr meldet einen verrückten Einsatz in der Filiale der Volksbank an der Pionierstraße in Praest.

12.06.2023, 13:40 Uhr

Viel Rauch um nichts. Oder besser gesagt: einen technischen Defekt. Foto: Feuerwehr

Am Sonntag wurden um 7:53 Uhr die Einheiten Vrasselt und Stadt zu einem Gebäudebrand auf die Pionierstraße gerufen. Der Anrufer meldete Rauch und Feuerschein aus dem Gebäude. Klar, dass die Feuerwehrleute direkt unterwegs waren. Das erste Fahrzeug der Feuerwehr vor Ort meldete, dass es vermutlich kein Feuer oder Rauch war. Sondern nur eine ausgelöste Nebel-/Einbruchanlage im Vorraum der Geldautomaten. Wer die Lage vor Ort kennt, weiß, dass man bei der Volksbank in Praest mit der Kundenkarte in den Vorraum gelangt. Dort stehen zwei Automaten. Die Tür zur Filiale dahinter ist natürlich versperrt, wenn keine Öffnungszeiten sind. Sicherheitshabler brachte die Feuerwehr alles in Stellung für einen Löschangriff. Wo es allerdings nicht brennt, kann auch nichts gelöscht werden. Also setzte die Wehr in dem vernebelten Raum Lüfter ein und übergab am Ende dem Sicherheitsdienst die Filiale. Zur Erklärung: Solche Vernebelungsanlagen dienen dazu, böse Menschen davon abzuhalten, die Automaten zu knacken oder gar zu sprengen. In diesem Fall war das aber nicht so. Es handelte sich um einen technischen Defekt.

(hg)