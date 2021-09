Abgrabung Reeser Meer : Unter Beobachtung

Blick auf die Abgrabung Norderweiterung Reeser Meer. Foto: Hans Glader

REES In Abgrabungsgebieten muss die Entwicklung von Flora und Fauna untersucht werden. Im Bereich der Norderweiterung Reeser Meer übernimmt das Naturschutzzentrum das Monitoring, das mehr ist als bloße Inventur.

(RP) Kies- und Sandgewinnung verändert die Landschaft. Wo sich vormals Ackerflächen oder Wiesen befanden, entstehen Seen. Diese für alle sichtbare Veränderung bringt eine auf den ersten Blick kaum wahrnehmbare, „unsichtbare“ Veränderung der Tier- und Pflanzenwelt mit sich. Lebensräume verschwinden, neue entstehen. Bestimmte Arten siedeln sich gerade wegen der Seen an. Wieder andere lieben genau den Prozess der Umwandlung und bevölkern vorübergehend Böschungen, Halden, Wege oder Uferbereiche, die sich durch die Abgrabungstätigkeit entwickeln. Sie leben quasi mitten in der Abgrabung vor dem Bagger her in einem „Lebensraum auf Zeit”.

Die Firma Holemans Niederrhein lässt diesen Wandel der Landschaft laufend von Fachleuten untersuchen. Sie beobachten und zählen Tiere und

Mitarbeiter des NZ aus Bienen sind für das Monitoring zuständig. Foto: NZ Kleve

Pflanzen, analysieren die Wasserqualität, erstellen Karten und ermitteln laufend den ökologischen Wandel. Man spricht von Monitoring.

Am Reeser Meer/Norderweiterung übernimmt diese Aufgabe das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve mit Sitz in Bienen. Das NZ ist seit Start der Abgrabung in 2007 mit von der Partie. Die Naturexperten arbeiten nach landesweit geltenden methodischen Standards. Sie sind unerlässlich, denn die umfangreichen Datenerhebungen der Naturbeobachter/Innen machen nur Sinn, wenn man sie über einen längeren Zeitraum oder mit anderen Standorten vergleichen kann. Neben dem ökologischen Monitoring lässt Holemans außerdem regelmäßig durch ein Fachbüro ein Grundwassermonitoring durchführen.

Bei aller Standardisierung: Ein Monitoring darf man sich nicht statisch wie eine Inventur in einem Supermarkt – frei nach dem Motto „vorher – nachher” vorstellen. „Das Monitoring ist ein lebendiger Prozess”, erklärt Umweltwissenschaftlerin Beate Böckels, bei Holemans für Rekultivierung und Genehmigungsmanagement verantwortlich. „Wir entdecken immer wieder neue Entwicklungen, und denen gehen wir dann nach. Was wir heute untersuchen, geht weit über die Verpflichtungen aus der Genehmigung hinaus. Eigentlich betreten wir immer wieder wissenschaftliches Neuland. Ein Beispiel ist die Erforschung von Kleinstlebewesen wie Plankton in Baggerseen”.

In einer Abgrabungsgenehmigung werden bestimmte Fragestellungen für die ökologischen Monitorings festgeschrieben. Holemans hat schon von Beginn an zusätzliche Untersuchungsthemen mit aufgenommen. Dazu gehören die Wasserqualität und die Beobachtung des Geländes rund um die eigentliche Abgrabung bzw. Rekultivierungsfläche.

Dieser erweiterte Beobachtungsradius war im Jahr 2007 eine Antwort auf einige Einwendungen. In ihnen wurde die Befürchtung geäußert, das Umland um die geplante Abgrabung inklusive der geschützten Gewässer Aspelsches Meer und Schmales Meer mitsamt der dortigen Vegetation würde in Folge der Abgrabungstätigkeit „trocken fallen”. Zu dieser Frage liegen heute umfangreiche Messergebnisse vor. Die Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet.

Auch der gesamte Komplex der Gewässeruntersuchungen hat sich im Laufe der Jahre erweitert. „Ein Grund liegt in neuen Berichtspflichten gemäß gesetzlicher Vorschriften, etwa der europaweit geltenden Wasserrahmenrichtlinie, ein weiterer waren unerwartete Erkenntnisse, die wir gewonnen haben”, so Beate Böckels. Dazu gehörte die überraschende Entdeckung, dass der See über zehn Jahre fischfrei war, das änderte sich erst 2019. Böckels: „Dem sind wir natürlich nachgegangen”.