Naturschutz Am Altrhein ist was im Busch

Es ist eine illustre Gesellschaft, die sich bereits seit fünf Jahren finanziell an der Wiederansiedlung einer fast schon völlig verschwundenen Pflanzengattung am Bienener Altrhein beteiligt: Die EU, das Land NRW, der Kreis Kleve, der Deichverband und verschiedene Stiftungen stützen das Projekt „Lebendige Röhrichte – Reeds for Life“, das die Natur wieder ins Gleichgewicht bringen will. Aber was ist eigentlich dran am Röhricht, dem dieser Aufwand gilt?