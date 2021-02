Rosenmontag : Karneval 2021: Haffener nehmen’s mit Humor

HAFFEN/MEHR Der Haffener Karnevalsverein HKV beweist Humor. Mit einem Transparent am Ortseingang gehen die Jecken auf ihre eigene Art und Weise mit der abgesagten Session um.

(bal) Eigentlich hätten am Montag wieder zahlreiche Narren die Straßen in Haffen und Mehr gesäumt, um dem Karnevalszug zuzujubeln. Doch der Rosenmontagszug in den beiden Ortsteilen, der in der Regel sogar mehr Zuschauer als der anzieht, der zeitgleich in Rees stattfindet, ist bereits seit langem abgesagt. Natürlich wegen Corona.