Lokalzeit : Nachtwächter hält mit Hellebarde Abstand

WDR interviewte Kapitän Rainer van Laak und Stadtführer Heinz Wellmann für die „Lokalzeit“.

(ms) Die negativen Folgen der Corona-Krise für den Niederrhein-Tourismus thematisierte die „WDR Lokalzeit“ am Samstagabend in einer Live-Übertragung vom Fahrgastschiff „Stadt Rees“. Reporterin Chadia Hamade hatte im Vorfeld Kapitän Rainer van Laak kontaktiert, der den Betrieb der Niederrhein-Flotte ruhen lassen muss und derzeit weder mit der „Stadt Rees“ noch mit der „Germania“ auf dem Rhein fahren darf. Der Verlust liege, so Chadia Hamade, schon jetzt „im hohen fünfstelligen Bereich“.