Kultur : Reeser Nachwuchs-Musikerin gibt zwei Konzerte

Rees Die 14-jährige „Bühne frei“-Preisträgerin Susanna Marski spielt heute in Krefeld und morgen in Mönchengladbach.

(ms) Alle Augen und Ohren richten sich in dieser Woche auf die Violinistin Susanna Marski aus Rees: Die 14 Jahre junge Gymnasiastin tritt nämlich mit den Niederrheinischen Sinfonikern auf. Und zwar bereits am heutigen Dienstag im Krefelder Seidenweberhaus sowie am morgigen Mittwoch im Konzertsaal des Theaters Mönchengladbach. Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr.

Susanna Marski, 2004 in Emmerich geboren, erhielt ihren ersten Unterricht auf der Violine im Alter von fünf Jahren. Neben dem Einzelunterricht spielte sie in mehreren Ensembles und nahm an Workshops und Meisterkursen teil. Mit zehn Jahren wurde sie als Jungstudentin an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf aufgenommen und wird seither von der Violinprofessorin Yamei Yu unterrichtet. Meisterkurse, zum Beispiel bei Andrzej Gebski, ergänzen die Ausbildung. Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ erhielt die Reeserin mehrmals erste Preise in der Kammermusik- und Solowertung. 2018 gewann sie den Schumann Junior Performance Preis in Kooperation mit der Engelbert-Humperdinck-Stiftung der Stadt Siegburg.