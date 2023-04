Erinnerungstour „Aus Feinden werden Freunde“

REES/BIENEN · Am 2. Mai besuchen circa 60 kanadische Gäste im Rahmen einer niederländisch-deutschen Erinnerungstour an den Zweiten Weltkrieg auch Rees und Bienen. Es handelt sich um die Nachfahren kanadischer Soldaten, die am Niederrhein kämpften.

18.04.2023, 14:49 Uhr

Zum Organisationsteam gehören Gerard Hendriks (l.), Bernd Schäfer, Sigrid Mölleken, Tina Oostendorp und Sigrid Becker. Heinz Wellmann (r.) als Sergeant Henry. Foto: Michael Scholten

Von Michael Scholten

Als die alliierten Streitkräfte im März 1945 den Rhein überquerten und auf dem rechten Rheinufer am Niederrhein sowie in den Niederlanden gegen die Soldaten der deutschen Wehrmacht kämpften, verloren mehr als 200 kanadische Soldaten ihr Leben.