Politik Neustart: Reeser FDP jetzt mit Doppelspitze

Am letzten Sonntag fand der ordentliche Ortsparteitag der FDP Rees mit der Hälfte der eingetragenen 25 Mitglieder statt. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Tanja Hinz bedankte sich in ihrem Geschäftsbericht für das Herzblut und Engagement von Clemens Willing in den letzten beiden durch Corona und den russischen Angriffskrieg geprägten Jahren. Den Beitritt von vier neuen Mitgliedern betrachtet Hinz als Vertrauensvorschuss für den neuen Vorstand. Unter der Versammlungsleitung des Kreisvorsitzenden Kay Ehrhardt wurde neben der neuen Doppelspitze Tanja Hinz und David Kimmig als Vorsitzende, das Kreistagsmitglied Jan-Wellem Neuhaus zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Die Funktion des Schatzmeisters hat nun Kevin Jankowski inne. Unterstützt wird das Team durch die Beisitzerin Anja Gallus und Beisitzer Armond Mustafa.