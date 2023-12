Dramatische Minuten in Rees Herzinfarkt - Krankenwagen nimmt den falschen Weg

Dieser Fall hat viele Menschen in Rees-Millingen geschockt. Ein 28-jähriger Mann aus dem Ort hat am 7. Dezember nur durch glückliche Umstände einen Herzinfarkt überlebt. Der Rettungsdienst kam wegen der Vollsperrung der Hauptstraße zu spät, stand auf der falschen Seite der Baustelle. Ein Feuerwehrmann, der als First Responder ausgebildet ist, und ein weiterer, der sich zufällig auf dem Sportplatz in Millingen aufhielt, wo sich ein Defibrillator befindet und diesen zum Notfall mitnahm, waren Ersthelfer und versorgten den Mann.