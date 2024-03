Polizeieinsatz in Rees Nach Drohung – wie das Schulzentrum künftig reagieren will

Rees · Nach dem Polizeieinsatz am 1. März haben sich die Leitungen der weiterführenden Schulen in einem gemeinsamen Schreiben jetzt an die Eltern gewandt. Sie erklären ihr Vorgehen – und wie sie künftig handeln wollen.

22.03.2024 , 19:52 Uhr

Am 1. März war die Polizei an Schulzentrum gekommen, um nach einer Drohung Gesicht zu zeigen. Foto: Markus Balser