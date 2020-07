Betuwe-Linie : Bürgerinitiativen und Nabu stellen Nachforderungen

EMMERICH Der Nabu-Kreisverband und die Bürgerinitiativen „Rettet den Eltenberg“ und „IG Biss“ fordern Nachbesserungen beim Lärmschutz an der Strecke sowie eine andere Gleisbettvariante in Elten.

(RP) Der Nabu-Kreisverband Kleve und die Bürgerinitiativen „Rettet den Eltenberg“ und die „IG Biss“ haben am Montag an den Rat der Stadt Emmerich den Antrag gestellt, Nachforderungen bezüglich der Planung der Betuwelinie zu erheben. Demnach soll die Stadtverwaltung damit beauftragt werden, vier weitere Punkte zum Forderungskatalog der Anrainerkommunen nachzumelden und diese Forderungen, soweit noch nicht geschehen, auch in den Planfeststellungsverfahren Planfeststellungsabschnitt (PFA) 3.3 (Praest/Vrasselt) und 3.5 (Elten) insbesondere auch im derzeit laufenden Deckblattverfahren zu 3.3 nach zu melden.

Konkret geht es dabei um die Verlängerung der Lärmschutzwand um 70 Meter in Höhe der Bauernschaft Berg in Praest, die Errichtung einer durchgehenden Lärmschutzaußenwand von 200 Metern in Höhe Vrasselt sowie die Errichtung einer Lärmschutzwand in Länge von 650 Metern in Ortsteil Elten. Außerdem fordern Nabu und Bürgerinitiativen für Elten die Verwirklichung der optimierten Gleisbettvariante.