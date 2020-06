Nabu-Projekt abgeschlossen : Neue Artenvielfalt an der Emmericher Ward

EMMERICH Eine Nebenrinne zum Rhein und ein neuer Auenwaldkomplex helfen, bedrohte Fisch- und Vogelarten wieder heimisch zu machen. Im kommenden Jahr soll der Feuchtgebietcharakter der Emmericher Ward wieder hergestellt werden.

Bereits im vergangenen Jahr habe man in der Emmericher Ward zudem drei Brutreviere des Blaukehlchens gezählt – so viel wie zuletzt 2002. Auch in diesem Jahr gebe es im Zuge der laufenden Brutsaison erste Beobachtungen, die auf neue Reviere in Weidengebüsch und Staudenfluren direkt an der Nebenrinne schließen lassen. Zudem lasse sich dokumentieren, dass weitere Fische, Insekten und andere Rheinbewohner von dem neuen Lebensraum im Bereich von Nebenrinne und Aue profitieren.