Kostenpflichtiger Inhalt: Mysteriöser Unfall an der B8 in Emmerich : Floh hier ein Autodieb?

Hier raste der Wagen in den Acker. Nur ein paar Meter dahinter steht ein Strommast. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Ein Unfall am späten Montagabend gibt der Polizei Rätsel auf. Ein Unbekannter raste an der B 8 in einen Acker, überschlug sich und floh. Am Fahrzeug fehlten die Kennzeichen.