Plakatmuseum Das PAN wird politisch

Was die Ausstellung zeigt: Das Plakat bleibt auch in Zeiten der Digitalisierung weiterhin ein gutes Instrument für den politischen Diskurs. „In der Demokratie geht es seit jeher auch um die Frage: Wer beherrscht den öffentlichen Raum? Dabei geht es auch um Bilder, die diesen Raum als Angebote zur Wahrnehmung füllen“, hat Klaus Staeck in einem Vorwort zum zehnjährigen Jubiläum von „Mut zur Wut“. Er muss es wissen. Gilt er doch als der Gestalter politischer Plakate in Deutschland schlechthin.