Egon Schottek gestorben Trauer um den Herzblut-Musiker aus Rees

2011 gehörte Schottek zu den Organisatoren, die die „Bläck Fööß“ zum Stadtgarten-Open-Air geholt hatten. Ein Jahr später gründeten sich unter seinem Vorsitz die Musikfreunde Rees, um mehr Leben in die Musikszene in der Stadt zu bringen. Daraus ging letztlich der „Buena Ressa Music Club“ hervor, der mit seinem Domizil an der Empeler Straße seit 2015 für viele Fans zum „Wohnzimmer der handgemachten Musik“ wurde. Etliche bekannte Namen, aber auch interessante „Newcomer“ treten dort auf. Die Musikfreunde und später dann „Buena Ressa“ hatten auch für viele Gänsehautmomente bei Stadtfesten oder den Tagen der Musik gesorgt.