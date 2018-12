Seelsorgeeinheit St. Christophorus : Überraschendes Weihnachtsständchen

EMMERICH Mitglieder der Seelsorgeeinheit St. Christophorus sorgten mit einem musikalischen „Flashmob“ für weihnachtliches Flair in der Emmericher Innenstadt.

Samstagmorgen gegen 11 Uhr in der Emmericher Innenstadt: Während vereinzelnd Leute mit schweren Einkaufstaschen hin- und herrennen, bummeln die meisten – oft mit Kindern – in Ruhe an den Schaufenstern vorbei, um die letzten Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Manche nehmen sich Zeit für ein Gespräch mit Bekannten, überall ist der Wunsch „Frohe Weihnachten“ zu hören. Auch im Rheincenter erledigen viele ihren Einkauf.

Plötzlich kommen von allen Seiten her Leute ins Rheincenter – einige mit Nikolausmützen auf dem Kopf – holen Liederzettel aus Beuteln und Manteltasche hervor und beginnen zu singen: „Joy to the World“ – ein Weihnachtslied. „Flash-

mob“ – von „Flash“, was „Blitz“ heißt, und „Mob“, was übersetzt „Volksmenge“ heißt - nennt man diese kurzen, scheinbar spontanen Zusammentreffen. Viele Menschen bleiben stehen, einige zücken die Handykameras, aber die meisten singen einfach mit. „Das ist eine schöne Aktion“, sagt Susanne Gerritsen, die gemeinsam mit ihrem zweijährigen Enkel Jonas in der Stadt unterwegs ist.