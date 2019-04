Konzert : Musikalisches Duo zu Gast in Mehr

Mehr Fil Campbell und Tom McFarland singen am 3. Mai in der Dorfkirche.

(RP) Einen lebendigen Abend, bei dem das Publikum eine gesunde Mischung zwischen nachdenklichen und fröhlichen Abschnitten erleben kann, wollen die beiden Musiker Fil Campbell und Tom McFarland in der kommenden Woche in Mehr veranstalten. Am Freitag, 3. Mai, spielt das Duo ein Konzert in der Evangelischen Dorfkirche Mehr, Heresbachstraße 13. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.