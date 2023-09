Kultur Ulrike Int-Veen holt Tiefsee-Schlamm „Ans Licht…“

Das dunkelbraune, im Laufe von Jahrzehnten staubfein zersetzte Material, das auch „wissenschaftliches Gold“ genannt wird, inspirierte die Künstlerin sofort. „Sie bringt diesen Schlamm aus der weitgehend unerforschten Tiefe, in die kein Licht eindringt, in unsere lichtdurchflutete Atmosphäre und setzt die Sedimente erstmals dem Licht aus“, erklärte Carla Gottwein den künstlerischen Prozess. „Diese dunklen Partikel werden dann auf der weißen Leinwand mit leuchtenden Farben konfrontiert, kleine Mengen des Meeresbodens werden flankiert und umspült von leuchtenden Flächen in warmen Orange-Tönen, transparenten Flieder-Farben oder einem zarten Rosa.