Jüdischer Erinnerungsraum „Reeser Stadtgesellschaft ist uns allen ein Vorbild“

Anhand des Stadtmodells im Museum erläuterte Bernd Schäfer Meilensteine des jüdischen Gemeindelebens in Rees, das im Jahr 1346 mit dem Zuzug des Salomon, genannt Vynes von Rees, begann. 1680 wurde der erste Gebetsraum in der Wasserstraße eingerichtet, um 1700 legte die Gemeinde den ersten jüdischen Friedhof auf der Stadtmauer am Rheintor an, dem 1872 ein zweiter Friedhof an der Weseler Straße folgte. Bereits 1840 entstand das Synagogengebäude mit Betraum, Schule, Lehrerwohnung und Mikwe in der Oberstadt 16.