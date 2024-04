Hässlicher Anblick in Emmerich Müllcontainer im Blickpunkt - Damit soll bald Schluss sein

Seit Monaten ärgern sich Passanten über dieses Bild. Die Gastronomie von der Promenade hat an dieser Stelle, am Anfang der Fußgängerzone, Müllcontainer aufgestellt. Den hässlichen Anblick gibt es, weil durch die Bauarbeiten am Neumarkt die Container am angrenzenden Wohnblock (im Innenhof) nicht mehr genutzt werden konnten. Der Neumarkt ist bekanntlich längst fertig, Fahrzeuge der Müllabfuhr können ihn wieder anfahren. Es gebe noch einige Details, die geklärt werden müssten, so die Stadtverwaltung. Danach allerdings verschwinden die Container aus den Blicken der Öffentlichkeit.